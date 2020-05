Sem esperanças, Claudia Raia detona Cultura no governo Bolsonaro

Coronavirus e sexo nas favelas

Em participação à coletiva virtual para divulgar a novela 'A Favorita' (2008), nesta quinta-feira (21), Claudia Raia criticou a gestão da Cultura no governo do presidente Jair Bolsonaro, que já havia rebaixado a pasta de Ministério para secretaria especial, e nesta semana demitiu Regina Duarte, fortemente criticada por artistas de diversos segmentos.

"É muito triste o que a gente está vivendo. Triste e preocupante. O governo não tem um plano para a arte, não tem nada! Como se fosse dispensável. É preciso falar e pensar que a cultura é a identidade de um país", desabafou.

Além de atuar, Claudia Raia produz espetáculos de teatro musical, e afirma que vem sofrendo com a paralisação das atividades por conta da pandemia. "Eu, como produtora, estou com equipe parada e sendo remunerada. Simplesmente não aceito ter que mandar equipe embora e contribuir com desemprego. Mas não tem um plano, uma ajuda, uma pesquisa do que a gente está precisando, do que pode ser feito no setor. Isso me preocupa muito", disse ela, que prosseguiu:

""O teatro e a TV foram o primeiro setor a ser fechado, e será o último a ser reaberto. É muito triste! As pessoas [que trabalham com cultura] não têm o que comer, como sobreviver. Estamos pedindo ajuda! Coisas que o governo deveria fazer, mas estamos sem pai nem mãe".

Claudia afirmou que os problemas no setor da Cultura não são de agora mas destacou que a situação piorou muito recentemente: "Agora estamos completamente abandonados. Eu não vejo uma luz no fim do túnel.".

Por fim, ela afirmou que vai persistir: "Continuo acreditando na arte, nas pessoas que fazem arte nesse país. Acho o brasileiro extremamente versátil! Mas a gente não pode contar só com isso. A gente tem que contar com um plano para a cultura do país. E eu não sei o que dizer em relação a isso, não existe".

"A partir do momento em que o Ministério da Cultura vira uma secretaria [especial], que vai pro [guarda-chuva do Ministério do Turismo], como se a gente fizesse boi-bumbá, é uma coisa louca. Não se tem espaço nem pra discussão. Acho muito triste".

Patrícia Pilar, que participou da live, acrescentou: "Os artistas representam uma indústria, são muitos empregos. O ódio é tão grande que não conseguem nem ver que somos empregadores. Nós, os artistas, somos [representantes de] consciência, liberdade, então acho que existe um plano pra que calem as nossas vozes. Somos um setor de aglomerar pessoas. Era necessário, sim, um projeto de apoio pra quem tá em muita dificuldade. Estamos vivendo uma falta de respeito com a nossa classe".