Nervosa, Claudia Ohana rebate críticas após devolver cachorros adotados

Claudia Ohana se explicou, na tarde deste sábado (18), após a repercussão de ter devolvido para uma ONG dois cachorrinhos que adotou.

Tensa com as críticas, ela disse que ainda "aguentou 3 meses" com os cachorros "sujando tudo", e que estava com problemas nas costas. Ela afirmou, ainda, que tentou doar os cachorros para um primo, mas que a ONG não teria permitido.

Em seguida, alegou que devolveu os cães para ficar só um tempo na ONG e que tinha a intenção de pegá-los de volta quando a pandemia passar, "porque aí eu posso passear com eles e posso ter uma vida normal, porque tava muito difícil pra mim, trancada em casa. E aí eles fazem isso, botam pra adotar os meus cachorros e ainda fazem publicidade em cima disso. Eu fiquei muito, muito, muito chateada. Eu tenho muita saudade deles, eu não abandonei eles, ela falou que ia me ajudar.". Veja na íntegra: