Claudia Ohana é exposta e desmentida por ONG em caso de devolução de cachorros

A ONG Projeto Toca do Bicho divulgou áudios comprovando que Claudia Ohana quis devolver os cachorros adotados por ela no início do ano, após a atriz negar que tenha feito isso e ainda dizer que foi enganada pela instituição.

"Até o momento vínhamos mantendo o anonimato de quem devolveu Thor e Tigrão. Mas diante das inverdades postadas pela atriz Claudia Ohana, que até apagou o próprio vídeo feito no feed, por conter absurdos, e procurar a classe artística para justificar o injustificável, peço que vejam o vídeo e tirem as próprias conclusões. Somos uma ONG seria, que luta com dificuldade para manter mais de 150 animais e encaminhá-los à famílias que os tratem como filhos", escreveu a ONG em sua conta do Instagram. ""Claudia Ohana nunca se preocupou em saber deles, nunca foi visitá-los ou mandou um saco de ração para os filhos que dizia tanto amar. Ela sumiu. E vem cobrar da gente algo? Querer agora os 2 de volta para amenizar a situação? Acabou a confiança! O que você, pensaria de alguém que agiu assim? Por que a atriz apagou o primeiro vídeo que fez, bloqueou comentários no instagram? Porque ela não os adotou às vésperas da pandemia como disse, e sim em dezembro, como postado no próprio Instagram dela! E já vem há tempos tentando se livrar deles. Seja famoso ou não, para nós o adotante bom é o que ama incondicionalmente e não o que ao menor sinal de problema os descarta", completou.

No áudio divulgado, a atriz aparece reclamando do comportamento dos cachorros e dizendo que quer se desfazer dos bichos adotados. A ONG afirmou que chegou a oferecer adestrador, mas Claudia ainda assim quis devolvê-los.

Entenda

Claudia Ohana foi criticada após a ONG fazer um post inicial, sem citá-la, mostrando que os filhotes foram devolvidos pela atriz. Como seguidores acompanharam a adoção por fotos, associaram o nome de Claudia, que foi a público negar tudo. A atriz gravou um vídeo afirmando que a ONG a enganou e que iria apenas deixá-los lá por um tempo e pegá-los de volta durante a pandemia, porque estava sendo difícil cuidar deles durante a quarentena.