Após 13 anos, Lilia Cabral reencontra atriz que foi sua neta em 'Páginas da Vida’

Lilia Cabral e a atriz Joana Mocarzel fizeram a alegria do fãs ao se reencontrarem 13 anos após a novela ‘Páginas da Vida’, da TV Globo. As duas eram avó e neta na trama.

"Encontro maravilhoso na pré-estreia do filme. Eu adorei te ver lá, você é muito linda, te adoro muito e eu amo você muito e muitas saudades. Eu adorei contracenar com você na novela Páginas da Vida, você arrasou muito, amei de coração minha linda! Adorei muito ver você", disse a jovem nas redes sociais

O encontro ocorreu em outubro. Joana agora com 20 anos, que interpretou Clarinha na novela, foi uma das convidadas na pré-estreia do filme Maria do Caritó.

Na novela, Marta, vilã vivida por Lilia, dá a neta para adoção em segredo após a filha, Nanda (Fernanda Vasconcellos) morrer no parto.