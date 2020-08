Transtornado, homem mata ex-companheira após crise de ciúme

Um homem de 44 anos foi preso na sexta-feira (7) depois de ter sido flagranteado com uma arma de fogo, logo após sua ex-esposa, de 33 anos, ter sido encontrada morta na casa onde ela morava, em Cantagalo, na região Central do Paraná.

Segundo informações de site do sistema Globo, o suspeito teria contado a polícia que, transtornado de ciúmes, deu dois tiros na esposa, e quando iria se matar, as balas não entraram na sua pele. Ele chegou a fugir, mas logo foi encontrado portando a suposta arma do crime.

Ele foi levado para a carceragem da delegacia de Laranjeiras do Sul, onde irá permanecer na carceragem da unidade policial aguardando a posicionamento da Justiça.