Maiara causa alvoroço na web ao publicar nudes de Fernando Zor

Coronavirus já entrou dentro de casa

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, causou alvoroço na web ao compartilhar uma foto do namorado, o cantor Fernando Zor completamente sem roupas. Ela escureceu a imagem impedindo que os fãs vissem o bumbum do sertanejo.

“Vai um nudez do meu namorado pra vcs! Não consigo guardar só pra mim tanta beleza @fernando”, legendou a famosa e aproveitou para se declarar. Mais de 30 mil curtidas o clique ganhou em menos de duas horas após ser publicada.

Vários seguidores comentaram na publicação da famosa. “Amamos este casal, hilários demais”; “Gente eu não aguento a Maiara , eu amo essa mulher”; “Nossa que penaaaa que está tão escuro kkķkkk acende a luz Maiara kk”, foram alguns dos comentários.