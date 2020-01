Maiara apaga as fotos de rede social e desabafa: ‘quero menos aparência, menos celular'

Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, arquivou todas as suas fotos no Instagram e escreveu uma reflexão sobre o ano de 2019, nesta terça-feira (31).

Após a repercussão do término do namoro da cantora com Fernando Zor, da dupla Fernando e Sorocaba, Maiara decidiu fazer uma limpa na sua rede social e arquivou todas as suas fotos, deixando apenas uma, na qual a sertanejo reflete sobre suas ações no decorrer de 2019 e comemora seus 32 anos.

"00:00 eu faço 32! Quanta coisa vivi hein... Passando pra agradecer os 2 milhões de seguidores que fiz esse ano por aqui... E dizer o que eu quero pro ano de 2020... No ano de 2020 eu quero paz…”, avisou.

A artista agradeceu os fãs, seus 2 milhões de seguidores e escreveu sobre o que esperar para o próximo ano, "no ano de 2020 eu quero paz; quero menos aparência, menos celular; quero mais música, mais trabalho, mais saúde... Quero ficar mais com a minha família; quero mais ação; quero menos falação; quero mais razão e um pouco menos de emoção", destacou Maiara.