Ao falar sobre maternidade, Cissa Guimarães dispara: 'minha missão nesse mundo'

Ao participar de uma live com o humorista Fábio Porchat no Instagram, na sexta-feira (08), a apresentadora Cissa Guimarães falou sobre maternidade. Ela é mãe de Thomaz,37, do ator João Velho,36, e Rafael que morreu atropelado aos 18 anos, em 2010 no Rio de Janeiro.

“Eu tenho certeza que minha missão nesse mundo foi gerar, ser ventre de Thomaz, João e Rafael e depois disso ser atriz, apresentadora”, desabafou. Cissa, que também é atriz, comentou também sobre sua relação com os filhos: “Eu sempre fui muito amiga. Essa coisa de ser mãe cedo é muito legal e tenho uma sensação de ter sido muito próxima deles. Poderia relatar a noite inteira momentos de profunda amizade, viagens que fizemos juntos”.