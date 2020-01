Saiba motivo de homem ter operado coração depois de ter tirado pipoca do dente

O bombeiro Adam Martin, 41, precisou passar uma cirurgia no coração de pois de ter tirado uma pipoca que estava em seu dente. Isto mesmo. Após o ato, ele precisou ser internado e ser submetido a uma cirurgia no coração por conta do alimento.

Em entrevista ao jornal Cornwall Live, o bombeiro contou que ficou tão incomodado com o milho preso no dente que, ao invés de optar por fio dental e escovação, preferiu cutucar a gengiva com diversos objetos, como uma tampa de caneta, um pedaço de arame e até um prego, até que conseguiu tirar o alimento.

Algumas semanas após o ocorrido, o bombeiro apresentou sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo suor noturno, fadiga e dor de cabeça, e ao ser diagnosticado descobriu um sopro no coração provavelmente decorrente de uma bactéria de um dos objetos que o homem usou para tirar a casca de milho do dente e entrou pela corrente sanguínea e foi até o coração. O homem não corre mais risco de morte.