Usando adesivo, Penélope Nova publica foto mostrando os seios

Foto: Reprodução / Instagram

A apresentadora Penélope Nova mostrou os seios no seu Instagram, nesta segunda-feira (17). No clique, ela aparece usando apenas um adesivo para cobrir os mamilos e compartilhou com os seguidores o resultado da cirurgia que fez para levantar os seios há um mês.

“Faz um mês hoje e como, além disso, o Carnaval já está no esquenta final, decidi botar as atacantes atualizadas na vitrine – mesmo que não dê nem dê para balançar nada, nem de levinho, ainda“, contou.

No post, a ex-MTV contou detalhes sobre a operação e os cuidados que vem tomando para garantir uma boa recuperação.