Hariany Almeida turbina seios com prótese de silicone

Hariany Almeida passou por uma cirurgia plástica nesta sexta-feira (7). A ex-bbb colocou 250 ml de prótese de silicone em cada mama e já recebeu alta do hospital, em Goiânia.

“Desde a adolescência eu quero fazer a cirurgia pra colocar prótese. Quando mais nova, isso mexia bastante com a minha autoestima. As coisas melhoraram muito na minha cabeça, mas a vontade continuou. Esperei as coisas amenizarem e o meu médico me dizer quando seria o melhor momento para a operação e o momento chegou”, contou Hari em conversa com a colunista Fabia Oliveira.