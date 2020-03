Após raspar cabeça em tratamento contra câncer, Mamma Bruschetta faz peruca com próprio cabelo

Um 'tac' para a Umanizzare

Foto: Reprodução / Instagram

Diagnosticada com câncer no esôfago, Mamma Bruscheta teve que lidar com a queda de cabelos e por consequência em decorrência do tratamento da raspou sua cabeça.

A apresentadora do Fofocalizando raspou sua cabeça e agora está usando peruca que foi produzida com seus próprios cabelos. Ela fez questão de mostrar os detalhes em seu perfil do Instagram, ao postar uma foto sorridente, ao lado de Luiz Crispim, especialista em perucas.

“Olha meus cabelos novos, gente”, escreveu na legenda.