Pedro Scooby mostra Cintia Dicker completamente nua mergulhando no mar

Morando em Portugal, Pedro Scooby e Cintia Dicker estão curtindo ao máximo o verão europeu e resolveram viajar pelas "redondezas'.

Agora na Itália, o surfista compartilhou um vídeo dando um mergulho no mar da ilha de Sardenha, mostrando que a top model estava completamente nua enquanto nadava.

Scooby, por sua vez, apareceu usando um short. Ele até foi questionado por uma seguidora: "Por que ela está nua e você não?", e respondeu brincando: "o meu nu apareceu coisa demais".

Pedro e Cintia se casaram com um documento de união estável antes de se mudarem juntos para Portugal. Antes, o surfista não tinha casa fixa enquanto a modelo morava em Nova York. Scooby se mudou para a nova mansão portuguesa para ficar mais perto dos filhos, que vivem no país estrangeiro com a mãe, Luana Piovani.