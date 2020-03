Após rumores de término, Pedro Scooby se declara à Cintia Dicker: 'Não desista de me amar'

Foto: Reprodução / Instagram

O surfista Pedro Scooby colocou fim aos boatos de que o relacionamento com Cintia Dicker teria acabado, ao se declarar para a digital influencer, na manhã deste sábado (29). O casal foi flagrado aos beijos durante o carnaval.

Com um trecho da música de Rihanna, Love In The Brain, que dizia: “Não para de me amar, não desista de me amar, apenas comece a me amar”, ele publicou uma foto romântica com a amada em seu perfil na rede social.

A modelo retribuiu a declaração e escreveu outro trecho da música que dizia: “Não importa o que eu faça, eu não sou bom sem você. E eu não consigo o suficiente. Deve ser amor no cérebro”.