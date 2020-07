Sequência de Constantine que nunca aconteceu teria Jesus Cristo

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Durante o painel de comemoração aos 15 anos de Constantine, no Comic-Con@Home, o produtor Akiva Goldsman revelou detalhes de como seria a sequência do filme que nunca aconteceu.

“Rapaz, queríamos fazer uma sequência. Queríamos fazer uma sequência para maiores de 17 anos [Rated-R]. Conversamos sobre isso e tivemos ideias. Eu pensei em uma cena que ele acordava em uma cela e tinha que identificar o prisioneiro. A ideia do [roteirista Frank Cabello] era que [o prisioneiro] fosse Jesus. Ele voltou e está em Nova York. Sim, falamos sobre uma sequência”, afirmou.

“Conversamos sobre sequências mais do que no estúdio … Não foi um sucesso absoluto ou aclamado pela crítica na época. A religião é um elemento polarizador na narrativa. Lembro-me de estar em uma sessão de perguntas e respostas, e alguém, não me lembro de qual religião, estava tão confuso com a ideia do céu e do inferno. Porque, na visão de mundo dele, não havia céu e o inferno. Então, como ele deveria entrar nesse mundo de maneira apropriada, certo? E essa foi uma das grandes conclusões. O assunto da história era apenas colocar as pessoas de lado.”, afirmou.

O diretor Francis Lawrence falou sobre os planos para uma sequencia atual.

“Eu, Keanu [Reeves] e Akiva [Goldsman] estamos conversando sobre “Constantine 2′. Acredito que todos nós queríamos fazer uma sequência. O primeiro filme fez sucesso suficiente. Nós queríamos fazer um filme responsável e para maiores de idade. Queríamos fazer uma sequência que não custasse tanto quanto o original, que pensávamos que teria baixa classificação etária. Nós desenvolvemos a sequência por um tempo. Foi complicado escolher qual direção seguir. O que eu realmente gostei sobre o primeiro filme, é o fato de ser uma história pessoal, então achei que seria um erro focar no aspecto sobrenatural. A ideia de uma história pessoal era muito interessante, mas difícil de desenvolver.”

Ele completa, “Nós estamos conversando sobre uma sequência atualmente. A ideia de fazer outro filme sempre esteve presente, pois amamos o primeiro longa. E, considerando que o filme original tem uma base leal de fãs, seria muito divertido fazer uma continuação.”