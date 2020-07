Os Simpsons 'previu' em 2014 a nota de R$ 200

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

O Banco Central anunciou a nota de R$200 nesta quarta-feira (29), e a internet ficou chocada ao lembrar de um episódio de Os Simpsons de 2014.

O 16º episódio da 25ª temporada da animação ‘previu’ a nova nota, onde Homer é árbitro da Copa do Mundo, e é subornado no Brasil com uma pasta cheia de notas de R$200.

Mesmo episódio em que o Brasil perde feio pra Alemanha após a lesão de seu maior craque. Bizarro né?

A nova cédula terá um lobo-guará estampado, e entrará em circulação no final de agosto.