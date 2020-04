Os Outros: Suspense estrelado por Nicole Kidman vai ganhar remake

Coronavírus já pode estar dentro de casa

De acordo com o Deadline, o suspense lançado em 2001, Os Outros, ganhará um remake. Os direitos forma comprados pela produtora Sentien Entertainment, e o plano é atualizar e modernizar a trama.

“É quase assustador e estranho como os temas [do longa original] são revelantes atualmente: auto-isolamento, paranoia, medo e o intenso desejo de proteger nossos filhos e a nós mesmos dos danos,” afirmou o produtor Renee Tab.

“Estamos ansiosos para desvendar as camadas por trás da personagem principal, Grace, cuja dor e demônios levam os espectadores a uma jornada verdadeiramente compassiva”, concluiu.

Estrelado por Nicole Kidman, o longa foi sucesso absoluto. Na trama, durante a 2ª guerra mundial, Grace decide por se mudar, juntamente com seus dois filhos, para uma mansão isolada na ilha de Jersey, a fim de esperar que seu marido retorne da guerra. Como seus filhos possuem uma estranha doença que os impedem de receber diretamente a luz do sol, a casa onde vivem está sempre em total escuridão. Eles vivem sozinhos seguindo religiosamente certas regras, como nunca abrir uma porta sem fechar a anterior, mas quando eles contratam empregados para a casa eles terminam quebrando estas regras, fazendo com que imprevisíveis consequências ocorram.