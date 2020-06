Netflix divulga trailer da 2ª temporada da série brasileira Coisa Mais Linda

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

A Netflix divulgou um trailer inédito da segunda temporada de Coisa Mais Linda.

A nova fase acompanha uma Malu ainda mais forte e desinibida, efeito de um grande trauma na sua vida. Thereza, por sua vez, decide se dedicar mais à vida familiar, mas sente e muito a falta do trabalho. Por fim, Adélia se prepara para recomeçar tudo com o Capitão, lembrando da sua infância e da sua relação com o pai.

A série brasileira estreia na Netflix em 19 de junho.