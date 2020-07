Kristen Stewart viverá princesa Diana; disputa por direitos autorais tem fim

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

De acordo com o Deadline, a FilmNation ganhou a disputa pelos direitos autorais de ‘Spencer’, drama biográfico sobre a princesa Diana.

Com direção de Pablo Larraín, a compra foi feita de modo virtual durante o Festival de Cannes 2020. Kristen Stewart será a protagonista, e as filmagens tem previsão para início de 2021.

Spencer foi escrito por Steven Knight, e relata o período em que Diana decidiu se separar do príncipe Charles.

O filme “se passa em três dias” e gira em torno de uma das “férias finais de Natal de Diana na Casa de Windsor, na propriedade de Sandringham, em Norfolk, Inglaterra”.

“Kristen é uma das grandes atrizes de hoje. Para fazer isso bem, você precisa de algo muito importante no cinema, que é um mistério. Kristen pode ser muitas coisas, e ela pode ser muito misteriosa e muito frágil e, finalmente, muito forte também, e é disso que precisamos. A combinação desses elementos me fez pensar nela. A maneira como ela respondeu ao roteiro e como ela está se aproximando do personagem, é muito bonito de se ver. Eu acho que ela fará algo impressionante e intrigante ao mesmo tempo. Ela é essa força da natureza.”, disse diretor ao Deadline.