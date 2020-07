Kill Bill Vol.3: Vivica A. Fox quer Zendaya na sequência

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

O diretor Quentin Tarantino deu esperanças de uma continuação para Kill Bill, em entrevista ao SiriusXM, afirmando que o filme estava nos seus planos.

“Bem, por acaso eu jantei com Uma Thurman na noite passada, estávamos em um restaurante japonês muito legal … Ela estava se gabando de mim, e eu estava me gabando dela, foi uma noite adorável [risos]. Bem, eu tenho uma ideia do que eu faria em Kill Bill Vol. 3, e foi isso, conquistamos esse conceito. Quero mostrar o que aconteceu com a noiva desde então, algo grandioso. A Noiva lutou muito e muito. Agora, tenho uma ideia que pode ser realmente interessante… e quero fazer, mas vai demorar pelo menos três anos ou algo assim. Mas veja, está definitivamente nos meus planos”, confirmou.

E em entrevista ao NME, a atriz Vivica A. Fox revelou que gostaria que Zendaya interpretasse sua filha na sequência.

“Eu não tive notícias sobre a sequência. Eu imaginava que o Tarantino estivesse esperando a atriz que interpretava minha filha crescer um pouco, mas eu estava dando uma entrevista e eles perguntaram qual atriz eu gostaria que interpretasse a personagem. Eles queriam uma atriz conhecida, então eu respondi ‘Zendaya!.Seria incrível, não é? E isso provavelmente faria o projeto sair do papel. Ela e a Uma [Thurman] são muito altas e seria épico, eu a amo.”

No Vol.3 A Noiva, vivida por Uma Thurman, teria que acertar as contas com a filha da assassina Vernita Green (Vivica A.FOX), já que a mãe foi morta Beatrix Kiddo.