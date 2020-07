Hora de Aventura vira minissérie e mostra namoro de Marceline e Jujuba

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Durante o painel online da Comic-Con San Diego, foi revelado que Hora de Aventura vai ganhar uma minissérie, intitulada Adventure Time: Distant Lands, que vai mostrar o relacionamento de Jujuba e Marceline.

No desenho principal, as personagens se beijam no final. Olivia Olson, que dá voz a Marceline, explicou que a personagem tem uma história, que antecede Jake e Finn, muito grande, e que ela teve que abrir mão de muita coisa para avançar com seu namoro.

A minissérie tem quatro episódios especiais, cada um focado em um personagem diferente.