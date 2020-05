Henry Cavill voltará a viver Superman nos cinemas, diz site

A Culpa é do Supremo

Os fãs da DC Comics já podem comemorar. Henry Cavill voltará a interpretar o Superman nos cinemas. Segundo o site Deadline, fontes confirmaram que o astro vai usar novamente a capa vermelha em filmes da Warner Bros., apesar de não ser em uma sequência de "Homem de Aço".

Apesar de ainda ser desconhecido o filme em que ele fará o seu retorno, o Deadline arrisca alguns palpites como 'Shazam 2', 'Adão Negro" ou "Aquaman 2", que são as produções mais encaminhadas para acontecerem, assim que as medidas de isolamento social puderem ser suspensas devido à pandemia do coronavírus.

Na última semana, Cavill empolgou os fãs nas redes sociais ao aparecer de surpresa em uma live de Zach Snyder.