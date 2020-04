Elvira, a Rainha das Trevas dá dicas de filmes de terror para assistir na quarentena; confira

O mundo todo está em quarentena para se prevenir da pandemia de coronavírus, e quem parou de trabalhar e é fã de filmes e séries, está aproveitando o momento para botar tudo em dia.

Cassandra Peterson, a eterna Elvira Rainha das Trevas, publicou um vídeo em seu Twitter recomendando clássicos de filmes de terror para assistir durante esse período.

A artista mencionou os clássicos ‘Louca Obsessão’ e ‘A Noite dos Mortos-Vivos’, além de relembrar a seus fãs que é sempre bom rever ‘Elvira: A Rainha das Trevas’.

Quarantine with ‘Elvirus’. Which movies would YOU recommend? pic.twitter.com/AHpNpAP2CN