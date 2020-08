Mulan ganhou um novo trailer, com cenas épicas da batalha. O longa será lançado direto no streaming Disney+ em 4 de setembro. No Brasil a plataforma só será lançada em novembro.

O longa é estrelado pela chinesa Liu Yifei, conhecida como Crystal Liu, uma das atrizes mais populares da China. Jet Li será o Imperador da China, Gong Li foi escalada no papel da vilã da trama, e interpretará uma poderosa bruxa.