Disney decide lançar live-action de Mulan direto no streaming

Devido a pandemia, o live-action de Mulan foi adiado várias vezes, então a Disney anunciou nesta terça-feira (4), que o longa será lançado direto no streaming Disney+ no dia 4 de setembro.

O filme é um dos mais esperados no ano, e teve um orçamento de US$ 250 milhões. Para assistir, os assinantes devem pagar um valor a mais de US$ 29,99 (R$160) para o aluguel.

O Disney+ ainda não está disponível no Brasil.