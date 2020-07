Disney adia Avatar e Star Wars e deixa Mulan sem previsão de estreia

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Por causa da pandemia de Covid-19, as salas de cinema do mundo todo foram fechadas e só devem reabrir quando houver uma margem segura. Com isso a Disney adiou a estreia de diversas produções, entre as principais, Avatar 2 e Star Wars.

O live-action de Mulan, um dos mais aguardados pelo público, também foi adiado e segue sem previsão de estreia.

Avatar 2 só chega às telonas em dezembro de 2022, e os próximos filmes da trilogia Star Wars só a partir de 2023.