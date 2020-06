Daniel Radcliffe se manifesta após polêmica de J.K. Rowling: 'Mulheres trans são mulheres'

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

A autora da saga Harry Potter J.K Rowling se envolveu numa polêmica após comentar um artigo LGBTQ+ intitulado “Pessoas que Menstruam”.

"'Pessoas que menstruam'. Tenho certeza que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajude? Wumben? Wimpund? Woomud? [modificações propositais da palavra "Woman", inglês para mulher)], disse Rowling.

Após uma enxurrada de comentários de internautas revoltados, a escritora rebateu dizendo que, embora conhecesse e amasse pessoas trans, apagar o conceito de sexo "remove a capacidade de muitos de discutir significativamente suas vidas". "Não é odioso falar a verdade", completou.

Depois do rebuliço na internet, Daniel Radcliffe que deu vida ao personagem Harry Potter, se manifestou sobre o caso em um depoimento no site The Trevor Project, onde disse que discorda da autora, mas não quer encrenca com ela:

"Como ser humano eu senti necessidade de dizer algo nesse momento. Mulheres trans são mulheres. Está claro que precisamos apoiar as pessoas transgêneros e não-binários", escreveu.

O ator também reconheceu que deve sua carreira a autora: É inquestionável o fato de que ela é responsável pelo rumo que minha vida tomou, é alguém com quem eu tenho orgulho de ter trabalhado."