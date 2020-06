Confira lançamentos da Netflix disponibilizados esta semana

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

A Netflix anunciou novidades em seu catálogo que devem agradar adultos e crianças. Veja o que foi adicionado esta semana.

Séries

Casadas com a Medicina (01/06)

Dear My Friends (01/06)

Jogo de Titãs (01/06)

Keeping Up with the Kardashians (01/06)

My Shy Boss (01/06)

Revolutionary Love (01/06)

The Real Housewives of Atlanta (01/06)

The Real Housewives of Beverly Hills (01/06)

The Real Housewives of New York (01/06)

Top Chef (01/06)

Vida a Bordo (01/06)

Fuller House - 5º temporada parte 2 (02/06)

Entendeu ou precisa desenhar (04/06)

13 Reasons Why - 4º temporada (05/06)

Perdida (05/06)

Queer Eye - 5º temporada (05/06)

Filmes

A Cozinha Incrível de Anesu (01/06)

As Férias da Minha Vida (01/06)

Escritores da Liberdade (01/06)

Invasão de Privacidade (01/06)

Jasão e os Argonautas (01/06)

O Dragão Invencível (01/06)

O Resgate do Soldado Ryan (01/06)

Lindinhas (03/06)

The Last Days of American Crime (05/06)

Fortuna pelos Canos (05/06)

Os Sedutores de Abuja (05/06)

Rei Arthur: A Lenda da Espada (07/06)

Documentários

Toda Palavra Conta (03/06)

Desenhos e programação infantil

Meu Amigo Zão (01/06)

Vera – Resgate Arco-Íris (02/06)

Animes

Baki – O Campão (04/06)