33ª temporada de Os Simpsons ganha data de estreia

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

A Fox divulgou a data de estreia da 33ª temporada de Os Simpsons. Na tv norte-americana a animação estreia em 27 de setembro, no Brasil uma data oficial ainda não tem previsão.

O desenho faz sucesso na web por “prever” acontecimentos em seus episódios. Em recente entrevista, o showrunner Al Jean respondeu ao Entertainment Tonight sobre como os roteiristas “acertam o futuro”.

“Eu também gostaria de saber. O que eu mais ouço são pessoas me dizendo: ‘Comecem a prever coisas boas, por favor’. Algumas previsões são realmente bizarras, mas não fazemos nada de propósito, as conexões com o mundo real são assustadoras, mas são apenas isso: coincidências. Não há nada de sobrenatural.”