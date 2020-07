Pipoca doce fácil de fazer; veja a receita

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Domingo à noite já tem cara de cineminha em casa. Seja sozinho, com a família ou o amor, ver um bom filme ou série no conforto do lar é uma ótima pedida, ainda mais se rolar uma pipoquinha básica, né?! Ou nem tão básica assim, mas fácil de fazer.

Confira a receita de pipoca doce e aproveite o dia!

Ingredientes

• 4 colheres (sopa) de milho para pipoca

• 4 colheres (sopa) de açúcar

• 4 colheres (sopa) de água

• 3 colheres (sopa) de óleo

Modo de Preparo

• Misture todos os ingredientes em uma panela (se possível de fundo grosso);

• Tampe e leva ao fogo médio, mexendo sempre a panela (use luvas de proteção térmica) até estourar todo o milho;

• Assim que parar os estouros, tire imediatamente a pipoca da panela para não queimar e coloque na travessa em que você vai servir.