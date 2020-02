Viúva Negra ganha primeiro comercial dublado; Assista

A Marvel divulgou o primeiro comercial dublado de viúva negra, nas imagens Natasha Romanoff aparece com sua primeira família.

No thriller de espionagem ‘Viúva Negra’, Natasha Romanoff confronta as partes obscuras de sua racionalidade quando uma perigosa conspiração atada ao seu passado vem à tona. Perseguida por uma força que não vai parar até destruí-la, Natasha deve lidar com sua história como espiã e com os relacionamentos despedaçados deixados para trás depois de se tornar uma Vingadora.

Estrelado por Scarlett Johansson, o elenco conta com David Harbour, Rachel Weisz, Florence Pugh e O.T. Fagbenle.

O longa estreia em 01 de maio.