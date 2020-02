Vem de Bloco da Netflix: Melhores filmes e séries para assistir no feriado de Carnaval

Para Todos os Garotos : P.S ainda amo você

A continuação da romance Para Todos Os Garotos que Já Amei, chegou a Netflix. Dessa vez ao se reconectar com uma paixão do passado, John (Jordan Fisher), tudo fica ainda mais complicado para a jovem, que precisa entender o que se passa internamente para tomar uma grande decisão.

Como Ser Solteira

Nessa comédia Alice (Dakota Johnson) acabou de sair de um relacionamento e não sabe muito bem como agir sem outra metade. Para sua sorte, ela tem uma animada amiga (Rebel Wilson) especialista na vida noturna de Nova York, que passa a ensiná-la como ser solteira.

O Limite da Traição

Nesse Drama, a dócil Frace confessa ter assassinado seu marido, com quem viveu um lindo romance, mas uma jovem advogada em busca da verdade desconfia que tem algo errado.

Magic Mike

Estrelado por Channing Tatum, Matt Bomer e Joe Manganiello, o aposentado stripper Mike e seu amigos gostosões são convencidos a fazer um show de despedida.

Verónica

Para os amantes de terror, nesse longa uma jovem fica encarregada de cuidar dos irmãos, mas após uma sessão espírita na escola, coisas inexplicáveis começam a acontecer na sua casa.

Como Defender Um Assassino

Uma professora de direito criminal, oferece um estágio para os melhores alunos de sua classe, mas uma série de acontecimentos macabros vai ensiná-los a defender um assassino sem jamais serem pegos.

Sex Education

Otis é um adolescentes com problemas com seu próprio corpo e sexualidade, filho de uma sexóloga, ele começa a dar conselhos amorosos no colégio até que tudo começa a fugir de seu controle.

Grace e Frankie

Grace e Frankie são duas senhorinhas com personalidades opostas com um casamento falido em comum, seus ex-maridos são gays e vivem juntos, agora é hora das duas encontrarem um novo rumo em suas vidas.

Vikings

Baseado em fatos históricos, essa série acompanha os feitos dos Vikings liderados por Ragnar Lothbrok e seu filhos

Chewing Gum

A jovem virgem Tracey está em um namoro estranho, e tenta encarnar seu lado Beyoncé para conseguir finalmente perder a virgindade, seu jeito louco de ser chama a atenção de Connor, mas até onde ele pode suportar?