Velozes e Furiosos 10? Franquia tem novo filme confirmado

Tempos amargos

A Universal Pictures anunciou que planeja novos filmes da franquia Velozes e Furiosos, após o fim da saga principal.

De acordo com Dwayne Johnson, Hobbs & Shaw 2 está em desenvolvimento. “Estamos desenvolvendo agora o próximo filme, o próximo filme de [Hobbs & Shaw], e estou muito empolgado com isso. A equipe criativa está trabalhando na história, e queria agradecer você pelo enorme sucesso”, afirmou o astro no Instagram.

O primeiro filme lançado ano passado, acompanhou os personagens de Johnson e Jason Statham que se uniram para impedir que uma organização terrorista controlasse um supervírus. O filme não teve uma boa bilheteria, mas faturou o suficiente para ganhar uma sequência.



Vale lembrar que Velozes e Furiosos 9 só estreia em abril de 2021.