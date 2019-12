Sonic - O Filme ganha teaser cheio de cenas inéditas; confira

Roadtrip! James Marsden and Ben Schwarz star in #SonicMovie, out February 14. pic.twitter.com/mg9ETCGPzw — Paramount Pictures (@ParamountUK) December 22, 2019

Sonic - O Filme ganhou um novo teaser oficial cheio de cenas inéditas.

Baseado no videogame de 1991, o longa segue as aventuras de Sonic enquanto ele tenta se adaptar à nova vida na Terra com seu novo melhor amigo humano, o policial Tom Wachowski (James Marsden). Sonic e Tom unem forças para tentar impedir que o vilão Dr. Robotnik (Jim Carrey) capture Sonic e use seus poderes para dominar a humanidade.

O filme estreia nos cinemas nacionais em 13 de fevereiro de 2020.