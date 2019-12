Reboot de O Grito ganha novo teaser arrepiante; assista

A Sony Pictures divulgou um novo teaser do reboot do terror O Grito. Dirigido por Nicolas Pesce, o reboot se passará no mesmo universo que o remake de 2004, e sua trama se passará simultaneamente com a do primeiro filme.

Depois que uma jovem mãe mata sua família em sua própria casa, uma mãe solteira e um jovem detetive tentam investigar e resolver o caso. Mais tarde, ela descobre que a casa é amaldiçoada por um fantasma vingativo que condena aqueles que entram nela com uma morte violenta. Agora, ela corre para salvar a si mesma e a seu filho dos espíritos demoníacos da casa amaldiçoada em seu bairro.

Andrea Riseborough será a protagonista, uma detetive e jovem mãe solteira. O elenco ainda conta com Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin com Lin Shaye e Jacki Weaver.

O longa estreia em 16 de janeiro de 2020.