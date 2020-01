Ragnarok: Netflix divulga novo trailer de série sobre mitologia nórdica

Ragnarok é a nova produção da Netflix inspirada na mitologia nórdica do século XXI. A série é norueguesa e conta a história de deuses como Thor, Odin, Loki e Vidar e suas batalhas na terra.

No trailer conhecemos Magne, uma versão de Thor que se muda para a cidade que foi palco da última grande luta entre deuses e gigantes. Com o passar do tempo, aliados e inimigos vão se revelando e um novo combate parece iminente.

A estreia acontece em 31 de janeiro.