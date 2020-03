O Caso Gabriel Fernandez: Documentário choca o público com detalhes de crime bárbaro

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

A Netflix lançou um documentário sobre o assassinato brutal de Gabriel Fernandez de apenas 8 anos, abusado e torturado pela mãe e pelo padrasto em 2013.

O Casa Gabriel Fernandez conta em 6 episódios os detalhes da investigação. Assistentes sociais relataram os abusos sofridos pela criança, mas a mãe continuou com a guarda por negligência da justiça.

Os abusos continuaram até a morte do menor. Nas rede sociais os internautas ficaram chocados com a crueldade registrada.

Sinopse: Em 22 de maio 2013, após uma ligação de sua mãe relatando um incidente, Gabriel Feranandez foi levado para o hospital com o crânio e as costelas fraturadas, além dos dentes quebrados e ferimentos no pulmão, causados por estilhaços de tiros de espingarda.

Mais tarde, foi revelado que sua morte foi resultado de uma longa e prolongada campanha de abuso infligida a ele por sua mãe Pearl Sinthia Fernandez e seu namorado Isauro Aguirre.