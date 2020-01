Mulan ganha teaser com cenas inéditas; vem ver

O remake em live-action de Mulan ganhou um teaser com cenas inéditas. O longa é estrelado pela chinesa Liu Yifei, conhecida como Crystal Liu, uma das atrizes mais populares da China.

Jet Li será o Imperador da China no filme. Gong Li foi escalada no papel da vilã da trama, que contará com uma grande mudança em relação à animação original. Li interpretará uma poderosa bruxa, enquanto que no original o vilão era o líder dos Hunos, Shan Yu.

Donnie Yen, viverá um mentor/professor, chamado Comandante Tung. O personagem foi especificamente criado para essa nova versão e não existe na animação original. O ator Yoson An interpretará Chen Honghui, um confiante e ambicioso recruta que, nessa nova versão, será um importante aliado da protagonista e eventualmente se tornará seu interesse amoroso.

O longa tem previsão de estreia para março de 2020.