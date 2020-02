Melissa McCarthy será a vilã Ursula no live-action de A Pequena Sereia

Melissa McCarthy anunciou no The Ellen Show que será a vilã Ursula no live-action de A Pequena Sereia.

"Sou Ursula, a bruxa do mar, e isso é muito divertido [risos]! Estamos ensaiando ainda. Entrar no mundo de Rob Marshall [diretor] é como um sonho febril", disse.

McCarthy contou que ficou em Londres por uma semana. "E todos perguntavam: 'Você quer escorregar em uma concha de 13 metros?' E eu: 'Sim, mas é claro!”

O longa será protagonizado por Halle Bailey como Ariel, e Jonah Hauer-King como o príncipe Eric. A previsão de estreia é para 2021.