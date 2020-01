Joaquin Phoenix não gostava de ser tocado e abandonava gravações de Coringa, diz site

Joaquin Phoenix ganhou o Globo de Ouro, e segue como o favorito ao Oscar por seu trabalho em Coringa. Nas últimas semanas foram divulgadas algumas informações sobre os bastidores de gravação e entre elas algumas polêmicas.

De acordo com o site NBP, uma fonte disse que trabalhar com Phoenix era muito difícil, já que ele é “cheio de manias e não respeita os horários de trabalho”, além de abandonar o camarim no meio do processo de caracterização, e ‘desaparecer' no meio das gravações, o que dificultava a conclusão do trabalho.

Ainda de acordo com a publicação, a equipe tentava agradá-lo com biscoitos, para que ele não fosse embora. O ator também não gostava de ser tocado e o processo de continuidade era tão complicado que o responsável pediu demissão.