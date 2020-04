Invasão Zumbi 2 ganha trailer aterrorizante; vem ver

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

A sequência de Invasão Zumbi ganhou seu primeiro trailer. A previsão de estreia é para 27 de agosto.

Em entrevista ao ScreenDaily, o diretor Yeon Sang-ho revelou que a história será ambientada quatro anos depois dos eventos do longa original.

“Se passa quatro anos depois de ‘Invasão Zumbi’, no mesmo universo, mas não continua a história e trará diferentes personagens. As autoridades governamentais foram dizimadas depois do surto zumbi na Coreia e nada sobrou além de traços geográficos do local – motivo pelo qual o filme se chama ‘Península’“.

A nova trama vai mostrar uma Coréia do Sul completamente isolada devido a um vírus misterioso que transformou seus habitantes em zumbis. Com isso, inicia-se uma luta desesperada para escapar da península abandonada.

Jun-seok é um ex-soldado que consegue escapar da Península para Hong Kong e, enquanto vive como refugiado, ignorado pelos habitantes locais, aceita uma oferta tentadora de um estrangeiro que o faz retornar à Península.

É assim que Jun-seok, junto com uma equipe, retorna à Península para cumprir uma missão. Após a chegada, eles descobrem um grupo de sobreviventes não infectados que vivem no local ocupado por zumbis. Mas será que eles conseguirão sobreviver novamente ao desastre?