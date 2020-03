HBO irá transformar em série o jogo 'The Last of Us'

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Vem aí mais uma grande produção da HBO. A emissora irá transformar em série o jogo "The Last of Us", cujos protagonistas devem sobreviver a um apocalipse zumbi, enfrentando dramas pessoais enquanto isso.

Será a primeira obra televisiva da Playstation Productions, estúdio da Sony.

O roteiro ficará por conta de Craig Mazin, criador de Chernobyl. O presidente da desenvolvedora de games Naughty Dog, Evan Wells, fará a produção executiva.

O jogo tem uma continuação prevista para ser lançada ainda neste ano. Já a série não teve data de estreia divulgada.