The Good Doctor é renovada para 4ª temporada

A ABC renovou oficialmente The Good Doctor para a 4ª temporada.

A trama foca no Dr. Shaun Murphy, um jovem cirurgião com autismo e síndrome de Savant que se muda de uma vida tranquila no interior para se juntar à unidade cirúrgica de um hospital de prestígio. Sozinho no mundo e incapaz de se conectar pessoalmente com aqueles que o rodeiam, Shaun usa seus dons médicos extraordinários para conquistar seus colegas e salvar as vidas dos pacientes.

"Essa série tem sido excepcional nas noites de segunda-feira e é uma produção sincera que destemidamente aborda a inclusão,” disse o presidente da emissora em uma declaração. “A narrativa de David Shore, combinada com um elenco incrível liderado pela atuação diferenciada de Freddie Highmore como Dr. Shaun Murphy, são o que fizeram desta série um sucesso nas últimas três temporadas, e estou animado para ver aonde eles nos levarão a seguir.”

O elenco conta com Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas, Tamlyn Tomita, Hill Harper, Richard Schiff, Christina Chang, Paige Spara, Fiona Gubelmann, Jasika Nicole e Will Yun Lee.