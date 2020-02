Floribella completa 15 anos em 2020, e Juliana Silveira anuncia novidades

Juliana Silveira, a eterna Floribella, anunciou no Instagram que este ano sua novela favorita completa 15 anos, e que os fãs podem esperar novidades por aí.

"Em 2020 vamos completar 15 anos dessa novela que me deu a personagem que mudou minha vida profissional. Marcou minha alma, me trouxe a música, me fez cantora e conquistou o coração de milhares de pipoquinhas! Esse ano vamos comemorar muito e vamos ter novidades quem vem comigo?”, legendou.