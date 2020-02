O TMZ divulgou que o termo ‘Coringa' tem sido um dos mais buscados no site PornHub, desde a estreia da adaptação protagonizada por Joaquin Phoenix. De acordo com a publicação as métricas do site de conteúdo adulto registrou 740 mil buscas.

Com isso a trama ganhou uma versão pornô produzida pela JAV, que será lançada em 19 de fevereiro. Estrelada por Yui Hatano, a atriz vive a versão feminina do vilão.