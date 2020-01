The Circle Brasil: Netflix libera trailer de reality apresentado por Giovanna Ewbank

A Netflix divulgou o trailer de The Circle Brasil, reality comandado por Giovanna Ewbank. No vídeo a apresentadora comenta sobre as regras do jogo.

A versão brasileira do reality americano, coloca os competidores para viverem numa casa ao estilo Big Brother, mas eles não poderão nem se ver nem se falar, e terão que criar perfis com informações falsas ou reais para chamar a atenção uns dos outros, quem for eleito o mais popular ganha o jogo.