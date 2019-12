Morre aos 30 anos ator de Game of Thrones

Morreu aos 30 anos o ator Andrew Dunbar, que trabalhou em "Game of Thrones". A morte foi "repentina" e aconteceu na última terça-feira, véspera de Natal, em Belfast, na irlanda, mas só foi divulgada agora. A causa não foi revelada.

Dunbar atuou como dublê do personagem Theon Greyjoy, interpretado por Alfie Allen, e também foi figurante. Andy McClay, um dos figurantes da série, homenageou o rapaz em entrevista ao site Belfast Live:

"Todo mundo sempre quis Andrew. Havia algo sobre ele que era especial. As pessoas sempre se sentiam bem perto dele, felizes, empolgadas com o trabalho do dia e sempre havia muita diversão quando ele estava por perto. Diria que a maioria de nós sentimos o mesmo quando chegamos ao set, queríamos que Andrew estivesse por lá, procurá-lo. Ele era como um gel que mantinha todos unidos".

O funeral acontece na próxima segunda-feira (30).