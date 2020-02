Kit Harington usou técnica 'de cheirar peido' de Friends em 'Game of Thrones'

Kit Harington revelou que usou uma "técnica" no mínimo inusitada durante as gravações de Game of Thrones, em que interpretou Jon Snow.

O ator britânico contou ao The Graham Norton que o método conhecido pelos fãs de Joey Tribianni (Matt LeBlanc), do seriado Friends. O personagem, que era ator, contava que fingia estar cheirando um "pum" para fazer uma pausa dramática e reflexiva quando esquece das falas, ganhando tempo para recuperar a memória.

“Eu aprendi várias das minhas técnicas de atuação com o Joey”, brincou Harington. “Inclusive a cara de ‘cheirar peido’.".