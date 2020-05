Empresário chuta câmera e agride repórter da Globo com tripé; vídeo

A crepioca do vice-governador

O repórter cinematográfico Robson Panzera, da TV Integração, afiliada da Globo em Minas Gerais, foi agredido pelo empresário Leonardo Rivelli nessa quarta (20) enquanto fazia imagens externas da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. A reportagem era sobre Covid-19 em militares.

De acordo com o “Notícias da TV”, a colega de Robson, a repórter Thaís Fulin, foi quem filmou o momento em que o cinegrafista é agredido. Robson teve um corte na mão e foi encaminhado ao hospital.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o empresário chuta a câmera e depois bate com o tripé em Robson.

“O agressor passou de carro xingando e filmando o cinegrafista. Até estamos acostumados com os xingamentos, infelizmente. Mas em seguida ele desceu do carro e começou a briga. Ele bateu com o tripé no dedo do cinegrafista, chutou a câmera no chão, e foi embora, antes da chegada da polícia. Depois, passou de carro novamente pelo local e o indicamos para os policiais. Ele foi detido e tentou justificar as agressões, dizendo: 'Agredi mesmo’”, contou Thaís em entrevista à revista Época.