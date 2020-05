Cinco homens são presos após estuprar irmãs de 9 e 12 anos

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

Cinco homens foram presos na noite de quinta-feira (7) após embebedarem e estuprarem duas irmãs de 9 e 12 anos. O crime ocorreu na cidade de Dourados a 225 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a polícia, a prisão do grupo ocorreu após denúncia anônima que na tarde de quinta (7) estava acontecendo um estupro coletivo de duas irmãs, na casa de um idoso de 72 anos, e que na residência ainda estavam mais um homem de 43 anos, um rapaz de 26 anos, outro de 21 anos e um adolescente de 16 anos.

Conforme a polícia, o idoso e o homem de 43 anos foram autuados por fornecer bebidas alcoólicas para as crianças, sendo que o adolescente e o rapaz de 26 anos por estupro. O jovem de 21 anos foi ouvido e liberado, já que ficou apurado que não havia participado do crime. E a polícia procura por outro homem, que fugiu do local.